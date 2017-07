DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 20 barrette

Le barrette di riso soffiato e cioccolato sono dei golosi pasticcini realizzati con un triplo strato di cioccolato (fondente, al latte e bianco) e riso soffiato, senza uova e burro. Le barrette di riso soffiato e cioccolato sono irresistibili in ogni momento della giornata, si preparano in modo facile e divertente e si possono conservare in frigorifero per diversi giorni!