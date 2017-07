DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 barrette

Le barrette di corn flakes e cioccolato sono dei dolcetti golosi e croccanti preparati con pochissimi ingredienti: cioccolato fondente, corn flakes, burro e miele. Sono uno spuntino energetico per grandi e piccoli e si conservano bene per qualche giorno, soprattutto in frigorifero. Potete arricchirli con riso soffiato o frutta secca!