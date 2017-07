Barm brack (pane dolce di Halloween)

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI pane di 22 cm

Il barm brack è il più antico dolce della tradizione irlandese legato alla festa di Halloween. Si tratta di un pane dolce realizzato con un impasto lievitato, soffice e profumato, arricchito da frutta secca e canditi lasciati in ammollo nel tè nero e nel whisky anche per una notte intera. Inutile dirvi che questa procedura è la vera particolarità del barm brack, che risulta essere così un pane aromatico e perfetto in accompagnamento al tè, al burro o a vari tipi di confetture.