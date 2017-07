DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Il banana bread è un goloso plumcake realizzato con banane mature, noci e cioccolato fondente. Si tratta di un dolce molto soffice e profumato, perfetto per la colazione o la merenda e buonissimo se accompagnato da una tazza di caffè o tè fumanti! Il banana bread è un dolce di origine anglosassone, perfetto se avete in casa delle banane mature che non sapete come utilizzare! Potete personalizzarlo con altra frutta secca al posto delle noci o con diversi tipi di cioccolato.