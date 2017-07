Il banana bread al caffè è un goloso plumcake realizzato con un impasto a base di banane arricchito dal cioccolato fondente, dal caffè e dalle noci pecan. Il banana bread al caffè, irresistibile variante del tradizionale dolce americano, è perfetto per colazioni e merende ricche di energia e si può personalizzare utilizzando le mandorle o le nocciole al posto delle noci.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Versate in una terrina la farina e il lievito setacciati, la cannella, il sale e lo zucchero. Miscelate e poi tritate grossolanamente il cioccolato e le noci.

Uniteli alle farine e tenete da parte. Montate le uova con le fruste elettriche, aggiungete il latte con il caffè e incorporate poco per volta il composto di ingredienti secchi.

Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo, aggiungete anche le banane mature schiacciate e ridotte in purea. Amalgamate bene e distribuite l'impasto in uno stampo per plumcake.