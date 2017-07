I bagels sono dei soffici panini lievitati di origine americana, caratterizzati dalla tradizionale forma a ciambella e dalla doppia cottura. La ricetta arriva da un’attenta ricerca in rete e dopo averne provate varie versioni questa è quella che preferisco. Mi sono innamorata dei bagels durante un mio viaggio a Londra, dove li ho assaggiati caldi e farciti con crema di formaggio (cream cheese) e salmone affumicato…che bontà! I bagels si possono mangiare semplici o farciti con gli ingredienti che preferite, potete decorarli in superficie con i semi di sesamo o di papavero, l’importante è bollirli per qualche secondo prima di infornarli!

PROCEDIMENTO

Unite il sale e poi l’albume. Versate questo composto sulla farina (che avremo messo in una terrina capiente o nella planetaria). Impastate bene e a lungo (a mano o con la planeteria) fino a quando l’impasto non sarà liscio e non più appiccoso. Formate una palla e lasciatela lievitare in una ciotola infarinata e coperta in un luogo tiepido fino al raddoppio di volume (circa un’ora).

Praticate un foro (con il dito indice infarinato) al centro di ogni panino e fatelo ruotare intorno al dito stesso per allargare il buco a circa 2 cm. Posizionate quindi i bagels su una teglia rivestita di carta forno ben distanti fra loro e lasciateli riposare per circa 10 minuti.

Portate a ebollizione l’acqua in una pentola capiente, lasciatela sobbollire a fiamma bassa. Cuocete pochi bagels per volta per circa 10 secondi per lato. Dovranno gonfiarsi e la loro superficie non sarà più liscia (è una cosa temporanea). Scolateli e fateli asciugare su un canovaccio asciutto. Posizionateli nuovamente su una teglia rivestita di carta da forno e spennellateli con il tuorlo sbattuto con il latte. Se preferite potete decorarli con semi di sesamo, zucca o papavero. Infornate i bagels a 200 gradi per circa 20 minuti, fino a quando saranno gonfi, lisci e dorati.