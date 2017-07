DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 30 baci (60 biscottini)

I baci di dama sono biscottini golosi tipici del Piemonte (per la precisione di Tortona) realizzati con due basi di pasta frolla che baciano il cioccolato fuso, senza uova e burro. Non vi nascondo che preparare questi baci di dama è stata impresa non da poco :) E non mi riferisco alla mia ricetta (alla quale sono giunta dopo vari faticosi tentativi) ma a quelle più celebri diffuse un po’ ovunque, dal web ai libri e alle riviste di cucina. La tradizione dei baci di dama vuole, infatti, che l’impasto sia realizzato con farina, zucchero, mandorle e burro in uguale quantità e che l’impasto sia lavorato a freddo, lasciato in frigo o freezer anche per 24 ore e cotto a temperature bassissime! Alcuni aggiungono il latte e altri l’uovo per dare una maggiore consistenza all’impasto e così ho cercato di trovare la ricetta che andasse bene per me. Il risultato, alla fine, è stato fantastico!