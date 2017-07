DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

Il baccalà impanato è un secondo piatto di pesce costituito da bocconcini di filetto di baccalà, avvolti da una croccante pastella. Io cucino il baccalà in moltissimi modi, ma questo è davvero quello che mette d’accordo tutti. Se volete evitare di incappare nelle spine o in pezzi troppo salati, è importante utilizzare il filetto, invece che il baccalà intero, perché è la parte più pregiata. Attenzione a non friggere a fuoco troppo alto i pezzi di baccalà, potrebbero rimanere crudi all’interno!