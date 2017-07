Baccalà con olive taggiasche, melanzane e pachino

È uno degli ortaggi protagonisti della stagione estiva: per il suo basso contenuto in lipidi e calorie e per le sue proprietà diuretiche, la melanzana è considerata un super cibo anti cellulite .

PROCEDIMENTO

Avvolgere il baccalà in una pellicola e immergerlo in acqua calda per circa 40 minuti. Nel frattempo prepariamo le melanzane a funghetto dopo averle tagliate e dissalate. Aggiungere i pomodori pachino non conditi e far soffriggere il tutto. Una volta pronto il baccalà, tagliarlo a cubetti e condirlo con olio, sale e pepe, per poi porlo sopra alle melanzane a funghetto. A conclusione, sopra il baccalà, mettere le olive taggiasche e una fogliolina di basilico. In alternativa si può spolpare il baccalà, mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e impastare sino a creare una sorta di budino.

Per le melanzane a funghetto: prendere una melanzana, tagliarla, senza togliere la buccia, e togliere i semi. Tagliarla a cubetti, scaldare nell'olio con sale per circa 12 minuti. Aggiungervi dei pomodori pachino a metà cottura. Una volta pronte passarle nella carta assorbente così da trattenere l'olio in eccesso.

Ricetta gentilmente offerta da Osteria Pucci di Roma. Si ringrazia Aldelio Pucci.