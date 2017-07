Baccalà con fagioli e colatura di alici

PROCEDIMENTO

Innanzitutto, ammollate i fagioli secchi in acqua fredda per circa 18 ore. Quindi cuoceteli in acqua bollente per almeno un'ora - un'ora e mezza. Scolateli e teneteli da parta insieme a qualche cucchiaio della loro acqua di cottura. Soffriggete l'aglio a filetti in un filo d'olio, aggiungete i fagioli e la colatura, mescolate e cuocete per qualche minuto. Togliete dal fuoco e frullate il tutto o passatelo al passaverdure (dovrete ottenere una crema liscia e densa). Cuocete al vapore il baccalà a pezzetti per 10 minuti: se utilizzate il cuocivapore di bamboo assicuratevi di posizionare sulla base qualche foglia di lattuga per evitare che il baccalà si attacchi.