Il baccalà alla portoghese è un secondo piatto a base di pesce preparato cuocendo insieme il baccalà, le patate, le cipolle e uno strato di besciamella, per un sapore unico e irresistibile! Ho conosciuto da poco tempo questa ricetta ma l’ho già replicata più volte, perché piace a tutti ed è facile da preparare.

PROCEDIMENTO

Riducete in pezzi il baccalà ammollato, eliminate la pelle e le eventuali spine e sfilacciatelo con le mani direttamente nella teglia rettangolare.

Tagliate le patate a cubetti, tritate allo stesso modo la cipolla e cuocetele insieme all’olio in una casseruola con il coperchio per circa 15 minuti. Aggiungete, se serve, qualche cucchiaio di acqua.

Versate le patate e le cipolle sullo strato di baccalà, livellate bene e coprite con un ultimo strato di besciamella, avendo cura di non lasciare spazi vuoti.

Cuocete in forno per almeno 30 minuti a 180° e lasciate assestare per almeno 15 minuti prima di servire.