29 maggio 2015

DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 babà circa Il babà al rum è un classico della pasticceria partenopea, preparato con un semplice impasto neutro lievitato ma arricchito da una golosa bagna al rum e farcito con panna, amarene, ma anche cioccolato e frutta. Io ho realizzato con la doppia dose una torta babà e circa 14 babà al rum piccoli. Fate attenzione all’incordatura dell’impasto, che dovrà essere consistente ed elastico, mai liquido, pena la riuscita del babà al rum! Conservate il babà al rum in frigorifero e coperto per evitare che si asciughi troppo.

INGREDIENTI Per la bagna zucchero 200 g

acqua 500 ml

rum 150 ml

PROCEDIMENTO

Nella ciotola dell’impastatrice ponete il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e il burro morbido a pezzetti. Impastate con le fruste elettriche per amalgamarli e aggiungete a poco a poco le uova, i tuorli, la farina e il sale. preparare l'impasto

Impastate con i ganci (o con la planetaria se ce l’avete) per circa mezz’ora o comunque fino a quando l’impasto non risulterà ben incordato, elastico e non appiccicoso. Preparate la bagna: portate a ebollizione acqua e zucchero, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Quindi unite il rum e miscelate bene.

preparare lo sciroppo

Se vi dedicate alla preparazione dei babà piccoli, staccate palline di impasto con le mani ben unte di burro e quando le posizionate negli stampini fate in modo che la parte liscia sia rivolta verso l’alto e non si formino bolle d’aria. Lasciate lievitare il babà per circa 2 ore, o fino a quando non sarà raddoppiato di volume. La cupoletta dei babà piccoli dovrà essere liscia e uniforme. formare i babà

Infornate i babà in forno caldo ventilato a 160 gradi per circa 25 minuti. Per quello grande avrete bisogno del doppio del tempo, ma regolatevi in base alla potenza del forno. Sfornateli e lasciateli raffreddare. Versate la bagna in una ciotola capiente e tuffatevi pochi babà per volta, facendoli inzuppare in modo uniforme.

bagnare i babà