Il babà al limone e menta è un goloso e profumato dessert perfetto per concludere in bellezza i pranzi e le cene d’estate. Questa ricetta è una deliziosa variante al tradizionale babà napoletano ed è stato aromatizzato in modo classico con il rum ma, in più, ho aggiunto l’aroma delicato della menta fresca e del limone.

PROCEDIMENTO

Aggiungete quindi il burro morbido a pezzetti e lavorate l’impasto fino a quando non risulterà ben incordato (dovrà essere elastico, gommoso e dovrà staccarsi facilmente dalle pareti della ciotola). Trasferitelo in uno stampo per babà imburrato, livellate bene e lasciate lievitare per circa 90 minuti (l’impasto dovrà raggiungere il bordo dello stampo ma non superarlo). Preparate lo sciroppo ponendo l’acqua in una casseruola insieme allo zucchero, alla menta e alla buccia del limone. Fate bollire per qualche minuto e togliete dal fuoco.