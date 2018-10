Asteroidi con cioccolato banana e biscotti

Questi dolcetti golosi e divertenti sono semplici e veloci da preparare e non necessitano di cottura . Gli asteroidi sono un dessert sano perché non contengono uova e burro ma frutta fresca e secca, cereali e cacao. Questa ricetta è molto amata dai bambini perché la possono preparare da soli. Un dolce utile anche per usare i biscotti che hanno perso croccantezza , che inseriti in questa ricetta risulteranno molto gustosi.

PROCEDIMENTO

Tritate i biscotti, le nocciole ed i muesli. Potete usare la tecnica strofinaccio + vasetto di vetro (o batticarne), sarà semplice e divertente: mettete le nocciole in uno strofinaccio pulito, avvolgetele e sbattete con un vasetto di vetro per romperle. Fate la stessa cosa con i biscotti ed i muesli. Versate in una ciotola il composto tritato, il cacao e lo zucchero a velo setacciati. Schiacciate la banana con una forchetta poi aggiungete il miele ed unite tutto al composto. Mescolate bene e tenete in frigorifero per almeno mezz'ora per rassodare.

Per formare gli asteroidi prendete con le mani una manciata di impasto e create dei sassi ovali irregolari, scegliete voi la dimensione. Sbriciolate grossolanamente i biscotti e le meringhe, mescolateli con il muesli ed appiccicate queste briciole sugli asteroidi. Rimettete gli asteroidi in frigorifero per altri 30 minuti oppure fino a quando li vorrete consumare.



Seguite la ricetta su:www.bettinaincucina.com