DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Gli asparagi alla Bismarck, conosciuti anche come asparagi alla milanese, sono un secondo piatto tipico lombardo molto gustoso e veloce da preparare. Si utilizzano, per questa ricetta, gli asparagi coltivati più spessi e dolci e non quelli selvatici che sono più sottili e dal gusto amarognolo. Cuocete l’uovo quanto basta per creare un involucro che lasci il tuorlo ancora liquido!