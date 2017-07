Arnold Pucher: "Uova a 62°C primavera"

PROCEDIMENTO

Cuocete le uova con il guscio in un roner coperte da acqua a 62°C per 90 minuti.



Nel frattempo lessate i piselli in abbondante acqua salata. Toglietene 1/3 dopo circa 3 minuti e fateli raffreddare in acqua e ghiaccio. Fate cuocere i restanti piselli con il coperchio per circa 15 minuti. Quando saranno cotti, aggiungete l’olio, la buccia del limone grattugiata, il sale e frullate il tutto. Passate la crema al setaccio fine. Prendete ora le zucchine e con un pela patate togliete solo la parte verde e tagliatela facendo una julienne molto sottile.



Impiattate aprendo l’uovo prima in una piccola terrina per eliminare parte del bianco, che sarà in eccesso. Posizionatelo nel piatto al centro e tagliatelo a metà. Coprite le due metà con la purea di piselli. Condite ora con olio E.V.O. e menta gli spaghetti di zucchine e fateli saltare velocemente a fuoco vivo. Posizionateli a fianco dell’uovo. Fate la stessa cosa con i piselli e sistemateli sul lato opposto. Cospargete con fiocchi di sale.



Di Indira Fassioni per nerospinto.it