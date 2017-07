DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 18 arancini

Gli arancini di riso sono deliziosi scrigni di riso arricchiti dal caciocavallo e dallo zafferano, farciti con ragù, piselli e caciocavallo, impanati e poi fritti. Come resistergli? Gli arancini di riso, come sapete, sono uno dei piatti tipici della cucina siciliani più conosciuti e apprezzati e, per questo, ne esistono moltissime versioni! La differenza più grande sta però nel nome: arancini (a forma di cono) nelle province di Catania e Messina, arancine (dorate e tonde come delle piccole arance) nella zona di Trapani e Palermo. Voi quali preferite? E, soprattutto, come amate farcirli? Ecco la mia ricetta, che ha cercato di avvicinarsi il più possibile a quella della tradizione!