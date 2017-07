L’ apple pie è un dolce tradizionale della cucina americana realizzato con due dischi di pasta frolla farciti con mele aromatizzate con limone e cannella. Avete presente Nonna Papera e le sue meravigliose torte? Ecco, nel mio immaginario (e non solo nel mio), l’apple pie è la torta di mele all’americana, quella della nonna, quella che si prepara quando si ha voglia di casa, famiglia e bontà genuine. Quando l’ho preparata non vedevo l’ora di assaggiarla perché l’odore delicato di cannella e limone avevano invaso tutta la cucina!

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta: impastate la farina (a mano o nel mixer) con i pezzetti di burro morbido, il sale, lo zucchero. Quando avrete ottenuto un composto sbricioloso aggiungete anche l’uovo e l’acqua fredda e impastate fino a ottenere un panetto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, lavate e sbucciate le mele, tagliatele in fettine sottili e insaporitele con lo zucchero, la cannella, succo e scorza grattugiata di limone.

Stendete i 2/3 della pasta frolla in una sfoglia spessa circa 3 mm, foderatevi uno stampo circolare di 18 cm. Bucherellate il fondo, ricopritelo con le mele e distribuitele bene. Stendete il resto della pasta frolla e adagiate la sfoglia sulle mele, eliminando la pasta in eccesso e sigillando bene i bordi. Praticate un taglio centrale di almeno un cm per fare in modo che il vapore fuoriesca durante la cottura.