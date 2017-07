L' apple pie è un dolce della tradizione americana realizzato con un guscio croccante di pasta brisée e un ripieno umido e goloso di mele aromatizzate al limone e cannella. Celebre nei fumetti Disney come la torta di Nonna Papera, l'apple pie è una torta semplice e genuina, realizzata con poco zucchero e ingredienti che tutti hanno in casa!

PROCEDIMENTO

Mettete il burro nel mixer insieme al sale, allo zucchero e alla farina. Frullate per qualche istante per ottenere un composto sbricioloso.

Aggiungete l'acqua miscelata con l'aceto quindi azionatelo di nuovo fino a ottenere un impasto compatto. Trasferitelo su un piano di lavoro infarinato e lavoratelo per qualche istante. Formate una palla e fatela riposare in frigo avvolta da pellicola per 30 minuti. Nel frattempo, sbucciate le mele, affettatele e mettetele in una ciotola con il succo di limone, la cannella, lo zucchero, il sale, la farina e la panna.