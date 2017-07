L' amor polenta è un dolce lombardo semplice e dalle origini antiche, realizzato con farina di mais, mandorle e un delizioso sentore di amaretto. L'amor polenta si caratterizza, oltre che per il suo colore giallo intenso, per la particolare forma allungata e scanalata data dal tipico stampo in cui viene cotto. Io adoro i dolci preparati con la farina di mais e questo, infatti, lo preparavo anche prima di acquistare lo stampo specifico :) Se volete, potete arricchire l'impasto dell'amor polenta con una manciata di uvetta!

PROCEDIMENTO

Tagliate il burro in piccoli pezzi e lavoratelo a crema in una terrina aggiungendo lo zucchero poco per volta. Incorporate anche le uova, sempre una per volta, e poi la farina di mais.