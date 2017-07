DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 1 kg di alici

Le alici marinate sono un antipasto di pesce fresco e genuino, realizzato con le alici fresche più grandi e polpose che danno il meglio di sé su una bruschetta di pane casereccio. La marinatura nell’aceto conferisce alle alici il tipico sapore e consente di renderle gustose senza il bisogno di cuocerle in alcun modo. Se preferite, potete sostituire l’intera quantità di aceto con un terzo di vino bianco e aggiungere agli strati di alici anche le cozze cotte e sgusciate o il polpo bollito e spellato! Non lasciate marinare le alici per più di 5 ore, altrimenti l’aceto le consumerà rendendole molli e poco compatte. L’olio delle alici vi avanzerà inevitabilmente anche quando le avrete terminate, ma non buttatelo: sarà perfetto per condire la pasta!