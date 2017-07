DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Alici e patate sono un secondo piatto di pesce molto saporito realizzato con una base di patate a cubetti e cipolla di Tropea insaporite da pomodorini, finocchietto e, appunto, alici fresche. Come quasi tutti i piatti a base di pesce, anche questo richiede pochissimo tempo per la cottura e la preparazione anche se, ve l’assicuro, il risultato è di sicuro effetto. L’aggiunta del timo e del finocchietto potrebbero sembrare opzionali, in realtà conferiscono ad alici e patate un sapore inconfondibile! Inoltre, se vi avanza qualche rametto di finocchietto fresco, potete tritarlo e utilizzarlo per decorare il piatto di alici e patate.