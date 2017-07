Le ali di pollo fritte (o fried chicken wings) sono uno dei finger food americani più amati e conosciuti, realizzato con ali di pollo marinate, impanate e poi fritte. Si mangiano con le mani, in piedi o intorno a una tavola imbandita, accompagnate o meno da succulente salse (dalla maionese alla salsa aioli, passando per il ketchup e la salsa barbecue) e sono una vera delizia! La ricetta originale delle ali di pollo fritte prevede che siano marinate nel latticello ma, in alternativa, potrete utilizzare latte e limone come vi ho indicato.

PROCEDIMENTO

Fiammeggiate velocemente le ali di pollo per eliminare eventuali residui sulla pelle. Sciacquatele e tamponatele con carta assorbente. Marinate le ali di pollo nel latte con il limone per circa un'ora. Nel frattempo, preparate la panatura: miscelate in un sacchetto di plastica per alimenti la farina (circa 400 g), sale, pepe,

paprica e prezzemolo tritato finemente. Sgocciolate le ali di pollo dalla marinatura e tuffatele nel sacchetto (non più di 2 o 3 per volta).

Chiudete le estremità con una mano e agitatelo per fare in modo che la panatura si distribuisca bene (come si fa con lo zucchero a velo del pandoro!). Tiratele fuori e friggete le ali di pollo in abbondante olio caldo fino a quando non saranno dorate da entrambi i lati.