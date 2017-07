DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

L’acquacotta è una minestra preparata con un soffritto di cipolla e sedano, insaporita da peperoni, pomodoro e uova sbattute. Come accade per molti piatti della tradizione gastronomica italiana, non si sa bene quali siano le origini regionali dell’acquacotta e le opinioni si dividono fra la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Si può realizzare con i funghi, la scarola, i pomodori freschi, il peperoncino o le uova intere sulla sua superficie, resta comunque una bontà unica in cui tuffare tante fette di pane tostato! Io ho preparato l’acquacotta con un peperone rosso e un saporito brodo misto di pollo e verdure, ci siamo leccati i baffi!