Prende il via la settima edizione di Olio Officina Festival – Condimenti per il palato & per la mente , tre giornate per esplorare i diversi abbinamenti dell’olio e dei condimenti. Dall’ 1 al 3 febbraio i visitatori dell’Olio Officina Festival, ospitato nella cornice del Palazzo delle Stelline a Milano , avranno l’occasione di essere guidati in questa esperienza sensoriale dall’ideatore e direttore del progetto Carlo Caricato, oleologo, scrittore, giornalista ed editore.

Olio Officina Festival 2018: tutti i segreti dell’olio Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’evento, che ha l’obiettivo di far nascere e maturare una cultura dell’olio, vuole avvicinare le persone a un prodotto cardine della cucina italiana, in grado di valorizzare le materie prime, ed è da qui che nasce l’idea del tema della settima edizione “Io sono un albero”, dove albero è vita, legame con la terra e l’olio che ne rappresenta uno dei suoi frutti.



Tre giorni di degustazioni con una selezione di oltre 60 oli, durante i quali si susseguiranno sessioni di “Saggi assaggi”, che offrono l’opportunità di scoprire i diversi profili sensoriali del prelibato condimento, specifiche sessioni sugli oli territoriali accompagnate da assaggi guidati per dar maggior risalto alle degustazioni, condotte dai prestigiosi consorzi italiani DOP Garda e DOP Riviera Ligure. Particolare attenzione è dedicata alla scuola degli abbinamenti, che prevede diverse sessioni, tra cui una specifica sull’accostamento carne-olio.



Per avviare ancora di più il pubblico alla scoperta dei segreti e delle virtù dell’olio, non mancherà il laboratorio “Blending Experience”, vera officina dove sarà possibile essere guidati nella scelta e nella miscela delle diverse tipologie di olio messe a disposizione per creare la propria combinazione preferita, un vero oil blend personalizzato.



La conoscenza di questo mondo olfattivo e sensoriale non passa tuttavia soltanto attraverso gli assaggi, ma sarà possibile prendere parte a dibattiti e confronti con gli esperti del settore, quali oleologi, imprenditori e degustatori ufficiali, mentre altre sezioni dell’Olio Officina Festival saranno dedicate all’importanza del packaging e dell’immagine delle bottiglie dell’olio. Ci sarà inoltre l’oleoteca dove potrete trovare una selezione degli oli presenti al Festival.



Un’occasione per addentrarsi in un mondo troppo spesso lasciato in penombra, perché la buona cucina passa sempre attraverso la cultura e la conoscenza.



Olio Officina Festival: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n° 61, Milano

Orari: Giovedì 1 febbraio dalle 16 - Venerdì 2 e Sabato 3 dalle 9.30 alle 20.30

Info online: www.olioofficina.com



Di Indira Fassioni - www.nerospinto.it