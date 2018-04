Novel food: insetti e meduse a portata di tavola

Di quale insetto sei? Fritto Bug Istockphoto 1 di 11 Medusa marinata Istockphoto 2 di 11 Food Insect Istockphoto 3 di 11 Fritto Bug Istockphoto 4 di 11 Spiedini insetti vari Istockphoto 5 di 11 Tacos Istockphoto 6 di 11 Fritto di cavallette Istockphoto 7 di 11 Insects Street Food Istockphoto 8 di 11 Fritto di vermi e bamboo Istockphoto 9 di 11 Tramezzino Istockphoto 10 di 11 Gelato Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Passando attraverso l’autorizzazione della Commissione Europea, previa eventuale consulenza dell’Efsa, l’Autorità per la consulenza alimentare, iniziano a fare capolino sulle nostre tavole alimenti inconsueti quali per esempio locuste o cavallette e ora si aggiungono anche le meduse.



Anche se noi europei moderni concepiamo a fatica come un insetto possa considerarsi cibo, in realtà la relazione che lega questi animali alla nostra tavola è lunga centinaia di anni. In tempi antichi infatti le cicale erano considerate uno spuntino di lusso, come testimonia Aristotele nella sua Historia Animalium, mentre come ci è pervenuto da Plinio il Vecchio i Romani avevano una predilezione per le larve di scarabeo. Il disgusto contemporaneo nei confronti degli insetti nasce con lo svilupparsi dell’agricoltura e la conseguente classificazione dell’insetto come parassita.



Ovviamente ciò non è avvenuto in tutte le culture ed è per questo che attraverso la globalizzazione oggi parliamo di farine di grilli, cavallette caramellate e larve allo spiedo, tutte pietanze che potevamo trovare fino a qualche mese fa soltanto in alcuni paesi europei quali Belgio e Olanda, oggetto della sperimentazione alimentare portata avanti dall’Unione, mentre da quest’anno la loro circolazione è possibile a livello comunitario, quindi anche in Italia.



Analogo il discorso per quanto riguarda le meduse: ottenuta l’approvazione in materia di igiene e sicurezza, alcune specie verranno introdotte in Europa a scopo alimentare, mentre altre potrebbero essere utilizzate come fertilizzanti.



Se dovesse riuscire a superare le barriere culturali, il novel food possiede tutte le carte in regola per rivelarsi una risorsa per il nostro pianeta: il consumo di meduse potrebbe rivelarsi un’efficace soluzione per porre un freno alla loro eccessiva proliferazione, con un impatto positivo sull’ecosistema marino, mentre gli insetti, ricchi di proteine e grassi insaturi, avendo bisogno di una minor quantità di acqua e cibo per l’allevamento, rappresenterebbero una valida alternativa come cibo del futuro per sfamare una popolazione in crescente aumento.



Non resta che aspettare la sentenza dettata dai gusti, dalle abitudini e dalle differenze culturali dei consumatori.



Di Indira Fassioni