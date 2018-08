Muffin ai mirtilli

Ingredienti:



200 g di farina + 1 cucchiaio

150 g di zucchero

50 g di mandorle tritate grossolanamente

1 pizzico di sale

1/2 bustina di lievito per dolci

1 uovo

170 ml di latte

50 g di olio di semi

125 g di mirtilli



Procedimento:



Miscelare in due ciotole separate gli ingredienti secchi e quelli liquidi, unire i due composti ed aggiungere i mirtilli lavati e sgocciolati (non del tutto asciutti) infarinati con un cucchiaio di farina; mescolare il composto e trasferire in una teglia per muffin ricoperta di pirottini monouso in carta.

Infornare a 180° per 18/20 minuti.



Segui la video ricetta su www.strabuonosolocosebuone.it