Muffin agli amaretti

Ingredienti (per 12 muffin):

100 g di amaretti

120 g di farina 00

100 g di zucchero

15 g di cacao amaro

1/2 bustina di lievito per dolci

100 g di burro fuso

100 ml di latte

2 uova

1 pizzico di sale



Procedimento:

Rompere grossolanamente gli amaretti e miscelarli a tutti gli ingredienti secchi; a parte miscelare gli ingredienti liquidi. Unire il composto liquido a quello secco ed amalgamare. Versare in uno stampo da muffin ricoperto dagli appositi pirottini monouso ed infornare per 20 minuti a 180°.