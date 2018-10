Milano Food District, tra i cortili alla scoperta di talenti

Diventare chef: s’impara facendo Ufficio stampa 1 di 3 Ufficio stampa 2 di 3 Ufficio stampa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Food Genius Academy è una scuola di cucina ad alta formazione professionale, istituita da giovani e rivolta ad altri giovani. Gli insegnamenti si basano sul principio “learning by doing”, la scuola prevede infatti dei tirocini curricolari presso le strutture convenzionate per garantire ai giovani aspiranti chef, pasticceri o manager di sala una formazione a 360 gradi e che ha permesso un placement del 75% degli studenti al termine del corso di studi. La scuola ha visto gli interventi e le collaborazioni di chef stellati e altre eccellenze del mondo della ristorazione. L’obiettivo che si pone è oggi l’internazionalizzazione, attrarre quindi un maggior numero di studenti stranieri, da settembre 2018 il corso professionale di Alta Cucina e il corso di Pasticceria sono tenuti anche in lingua inglese.



Il ristorante Al Cortile, nato in occasione di Expo 2015, è per gli studenti una sorta di palestra in cui mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dai corsi proposti dalla scuola: dopo aver concluso il percorso di studi, infatti, gli studenti migliori entrano a far parte della squadra del ristorante o della sala. Il ristorante è anche location di eventi riguardanti il mondo del food che vede spesso collaborazioni di chef stellati. Al Cortile, finora aperto solo nei mesi più caldi, inaugura il 16 ottobre l’apertura invernale con la formula pop-up Restaurant: ogni mese si alterneranno chef diversi che proporranno dei menù fissi da loro ideati e alla portata di tutti.



Chef Around the World è l’agenzia di booking che seleziona i migliori talenti del mondo della ristorazione e assiste periodicamente gli studenti entrati nella realtà lavorativa. L’agenzia offre anche servizi di consulenza e supporto organizzazione eventi per aziende del mondo food.



Il punto di avanguardia più alto raggiunto da Milano Food District è la sperimentazione di una Vertical Farm con coltura idroponica collegata alla cucina della scuola Food Genius Academy e al Ristorante Al Cortile. In collaborazione con Agricola Moderna, la Vertical Farm sviluppa una nuova idea di agricoltura: da una parte la tecnologia, dall’altra la ricerca della qualità della tradizione agricola italiana.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it