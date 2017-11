Milano accoglie Alessandro Borghese

“Il Ristorante era nell’aria da tempo. Lo dovevo fare” ha confessato Alessandro Borghese , chef di fama internazionale e volto noto della tivù. È infatti conosciuto da tutti per la sua partecipazione a programmi di enorme successo: da Masterchef Junior a Quattro Ristoranti, passando per il suo simpatico In Cucina con Ale, ma adesso ha finalmente deciso di uscire dal piccolo schermo e regalare a Milano un ristorante caratterizzato da una cucina italiana stuzzicante, in cui (come sottolinea il nome) il lusso incontra la semplicità.

Lo chef Alessandro Borghese è un precursore del successo del cibo in Italia, ha l’innato talento di coniugare cucina e intrattenimento ed è anche un consulente come Creative Chef per aziende non solo italiane ma anche internazionali. Il suo nuovo ristorante rispecchia appieno il suo carattere: “AB – Il lusso della semplicità” nasce in un edificio firmato Gio Ponti e all’interno presenta una meravigliosa cucina a vista, creata ad hoc in collaborazione con Berto’s, Inox&Inox, Coldline, Unox, Rega Impianti e Termofrigo.



“Volevo essere trasparente” ha raccontato Alessandro Borghese parlando della cucina a vista. Lavorerà gli ingredienti dietro una vetrata fumè, dando ai suoi ospiti la possibilità di assaggiare, assaporare e gustare con gli occhi prima ancora che con la bocca i prelibati piatti dello chef.



“Cucinare è un atto d’amore, voglio trasmettere un’emozione, voglio compiacere chi viene a trovarmi, voglio far felici i miei ospiti”, sono state le parole di Alessandro Borghese.



Il ristorante “AB – Il lusso della semplicità”, che rispecchia l’estro, la passione, lo studio, la professionalità e il talento di Alessandro Borghese, è stato progettato dagli architetti Alfredo Canelli e Giovanni Antonelli, i quali hanno saputo creare uno spazio che si presta perfettamente alle funzioni di catering ma anche di banqueting: c’è un laboratorio interamente dedicato alla pasta fresca e ci sono degli uffici di Food Consulting e Progettazione. Si entra passando per un portone di ferro illuminato e gli ospiti trovano il percorso seguendo un sottile file dorato, e sono poi accolti in un ambiente comodo e confortevole, dove domina una scultura a parete in legno. Art Déco è il nome scelto per la sala interna del ristorante, caratterizzata da enormi finestre da cui ammirare l’inarrestabile Milano, sempre in movimento, sempre di corsa. E non manca ovviamente anche un vivace cocktail bar, all’interno del quale gli architetti hanno giocato con forme geometriche rettangolari e con maglie d’ottone, e dove è possibile lasciarsi trasportare dalla musica del dj set.



“AB – Il lusso della semplicità” è quindi il posto perfetto non solo per gustare una cena gourmet, ma anche per concedersi un aperitivo abbinando un cocktail raffinato a stuzzicanti tapas. Il tutto condito dalla simpatia di Alessandro Borghese.



AB – IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ

Viale Belisario 3

Milano

www.alessandroborghese.com



di Indira Fassioni