Le ricette gourmet di Carnevale

Tra carri e sfilate, coriandoli e costumi variopinti è arrivato il Carnevale, il periodo più pazzo e colorato dell’anno. Non poteva mancare qualche consiglio culinario con ricette tipiche del periodo per allietare pasti e feste a tema. La prima proposta è un menù destinato agli adulti e attinge a gustosi piatti della cucina partenopea che vanta tradizioni antichissime. E per abbinare correttamente le varie portate con il vino più adatto, ci sono i suggerimenti di AVVINANDO. La seconda idea è rivolta ai più piccoli (ma non solo!) e raccoglie dolci e sfiziosità per rendere più frizzanti e multicolori le feste carnevalesche dedicate ai giovanissimi.