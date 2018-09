Il buongiorno si vede dal “buon cibo” del mattino Smoothie Dorato Uva - Alpro Bianco Ufficio stampa 1 di 4 Overnight Oats - Alpro Bianco Ufficio stampa 2 di 4 Multistrato - Alpro Bianco Ufficio stampa 3 di 4 Ufficio stampa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In particolare una ricerca di Alpro (azienda leader nella produzione di alimenti e bevande a base di soia), in collaborazione con Doxa, sulle abitudini alimentari degli italiani per la colazione, rileva che il 74% dei nostri connazionali consuma prodotti a base vegetale. Tra il 34% dei consumatori abituali quasi la metà (43%) preferisce integrare alternative vegetali allo yogurt tradizionale e il 31% sceglie la bevanda alla soia.



Una tendenza che dimostra un costante crescente interesse dei consumatori per uno stile di vita sano e per la naturalezza degli ingredienti, caratteristica, quest’ultima, che rende gli alimenti in questione maggiormente digeribili.



Grande successo hanno le alternative vegetali allo yogurt, ideali per una colazione sana o come snack in una pausa sfiziosa. Un prodotto che gode di un’ampia scelta di gusti: dal fruttato più esotico come il melograno al naturale più amato dai puristi. Le modalità di consumo dei prodotti a base vegetale vedono, inoltre, la preferenza dell’abbinamento con i cereali o l’uso come ingrediente di ricette. Infine, per completare l’elemento irrinunciabile della colazione italiana, il caffè, è molto gettonata la bevanda alla soia Alpro Delicato, dal gusto fresco e leggero perfetta anche riscaldata.



Tutti coloro che desiderano trarre nuove ispirazioni e informazioni sulla prima colazione, e sul come variarla al meglio e con gusto, possono collegarsi alla sezione dedicata del sito di Alpro (https://www.alpro.com/it/ispirazioni-per-la-colazione/colazioneconalpro) e scaricare gratuitamente il ricettario ricco di idee creato dai fan.