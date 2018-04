Il pane è oro: libro di ricette solidali a prova di spreco

Traghettatore di questa bellissima iniziativa è Massimo Bottura, Chef tristellato da anni impegnato nella lotta allo spreco alimentare. Insieme alla moglie Lara Gilmore, Bottura è infatti il fondatore della Onlus Food for Soul, l’ente che si batte per diffondere nel mondo una coscienza alimentare sana e solidale, che ha fatto proprie le battaglie contro lo spreco di cibo e l’isolamento sociale. L’obiettivo dello Chef Bottura e di Food for Soul è l’inclusione sociale degli esclusi e degli indigenti, traguardo raggiungibile attraverso la promozione di valori quali recupero, inclusione e solidariertà, in modo da contribuire a creare un senso di dignità a partrire dal bene primario più importante di tutti: il cibo appunto.



È questo lo spirito che anima il Refettorio Ambrosiano, nato dalla ristrutturazione di un vecchio teatro abbandonato nel quartire periferico di Greco a Milano, trasformato in mensa comunitaria gestita dalla Caritas Ambrosiana.



È proprio in questa cucina che Bottura ha riunito oltre 50 tra i migliori chef del mondo durante l’Esposizione Universale di Milano, i quali in un susseguirsi di sei mesi hanno accolto la sfida lanciata dallo chef modenese: realizzare piatti con le eccedenze destinate a essere gettate via. Un gesto di amore e attenzione per i bisognosi volto a creare un senso di convivilità e benessere fisico e mentale partendo dalla tavola, che strizza l’occhio all’importanza di stimolare la consapevolezza alimentare e l’impatto che questa può avere in termini di sprechi di cibo.



Il pane è oro arriva ora sugli scaffali delle librerie a raccontare attrverso le oltre 150 ricette le soluzioni che gli chef hanno escogitato per cercare di avvicinarsi a una possibile soluzione per lo spreco, che ogni anno in Italia vede gettare nel pattume oltre 8 miliardi di euro di cibo.



Un’ottima lettura che vi darà un valido supporto in cucina e contribuirà a guardare con occhi diversi gli ingredienti e gli scarti nelle vostre dispense.



Per informazioni:

Il pane è oro – ingredienti ordinari per piatti straordinari di Massimo Bottura & Friends; Edizioni Phaidon-L’ippocampo



Di Indira Fassioni