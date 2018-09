Il magazine di Cotto e mangiato si rinnova

Sempre grande attenzione viene rivolta all’utilizzo di ingredienti di stagione così come alla salute a tavola, con proposte di ricette sane e genuine. Anche chi segue regimi alimentari particolari come quello vegetariano o vegano troverà spazi dedicati e suggerimenti per nuovi piatti da creare. Tessa Gelisio, che propone una preparazione diversa ogni giorno nella trasmissione televisiva, sarà presente sulle pagine della rivista con ricette e suggestioni.

In questo numero di settembre saranno in primo piano i funghi che in attesa della nuova stagione, parlano già d’autunno. Con la Scuola di Cucina l’arte del soufflè non sembrerà più così difficile. E ancora modi tempi e ricette per preparare i tanto amati gamberi, crostacei apprezzati e sempre più presenti sulle tavole italiane.