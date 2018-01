Foresta Woodbar, il bosco nel cuore di Milano Ufficio stampa 1 di 4 2 di 4 3 di 4 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Situato in zona Ticinese, Foresta Woodbar nasce dall’idea di due giovani amici di creare un luogo d’incontro accogliente e innovativo, in grado di offrire un momento di relax nella frenesia del traffico e della routine milanese. Ogni dettaglio è un richiamo alla natura: dalle sedie intagliate in grossi tronchi d’albero ai lampadari a forma di nido d’uccello, dalle pareti rivestite di corteccia alla sala decorata con legno e vetro che vi darà l’impressione di esservi inoltrati in un sofisticato giardino d’inverno.



Questa singolare ambientazione ha lo scopo di creare le suggestioni di una magica foresta in cui lasciarsi incantare, impressioni che troverete anche nel ricco menù proposto dagli chef Simone Fadini e Davide Ravazzolo, i quali giocando con gusti e sapori esotici possono assecondare tutte le esigenze dal mattino alla sera. La variegata selezione di piatti, dolci home-made e stuzzichini si contraddistingue per freschezza, genuinità e creatività. Non manca ovviamente l’happy hour, con cocktail fantasiosi e prelibatezze finger food che richiamano i motivi e il fascino della macchia verde in cui si è immersi, come per esempio i cosiddetti Foresta Experience Cocktails.



Foresta Woodbar – Via Celestino IV n° 6, Milano

Tel. : 02 91764217 - email: book@forestawoodbar.com

Info online: www.forestawoodbar.com



Di Indira Fassioni