Cookies vegani al cioccolato

Siete alla ricerca della ricetta perfetta per dei biscotti che soddisfino le esigenze alimentari di tutti i vostri amici? Con questi cookies vegani non potete sbagliare! Sono perfetti e così golosi che anche i vostri amici onnivori non avranno nulla da ridire... da provare!

Ingredienti:

120g di zucchero di canna

100 g di zucchero semolato

60g di latte di soia

100g di olio di cocco

190g di farina

Mezzo cucchiaino di bicarbonato

Mezzo cucchiaino di lievito per dolci

200g di gocce di cioccolato fondente



Procedimento:

In una ciotola miscelare zucchero, olio di cocco e latte di soia; aggiungere la farina, il lievito ed il bicarbonato ed amalgamare bene; in ultimo aggiungere le gocce di cioccolato. Dividere in palline della grandezza di una noce ed infornare a 180° per 10 minuti



NB: se il composto dovesse risultare troppo liquido per colpa del caldo, riporre in frigorifero per 15/20 minuti prima di formare le palline.



Scopri la videoricetta su Strabuono – Solo Cose Buone (www.strabuonosolocosebuone.it)