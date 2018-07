Cookies ai mirtilli e cioccolato bianco

Ingredienti

125g di burro morbido

100g di zucchero di canna

1 uovo

1 pizzico di sale

110g di farina di riso (o mix di farine senza glutine)

½ cucchiaino di lievito per dolci

100g di mandorle

100g di cioccolato bianco

100g di mirtilli freschi



Procedimento

In una ciotola lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero fino ad ottenere una pasta; aggiungete l’uovo e il pizzico di sale ed amalgamate (se si utilizza una dose maggiore di impasto per fare più cookies aggiungete 1 uovo alla volta); incorporate la farina ed il lievito ed infine aggiungete le mandorle tritate grossolanamente, il cioccolato tritato al coltello e metà dei mirtilli alla volta. Lavorate bene l’impasto prima di aggiungere i singoli ingredienti e prestate attenzione a mescolare delicatamente i mirtilli per evitare che si rompano.



Disponete su due teglie rivestite di carta forno delle palline della grandezza di una noce ben separate fra loro e cuocete in forno ventilato a 180° per 8/10 minuti (o fino a doratura).



Fate raffreddare bene prima di rimuovere dalla placca.



