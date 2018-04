Carbonara day: si celebra la spaghettata più amata del mondo

Torna il #CarbonaraDay , l'evento virtuale che ha come protagonista il piatto che ha fatto emozionare tutto il mondo, tanto da meritarsi un giorno tutto suo. L'evento, voluto dai pastai italiani di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e IPO (International Pasta Organisation), in collaborazione con Tuttofood , unisce appassionati, buongustai di tutto il mondo a discutere sulla spaghettata più re-interpretata e versatile.

Visto il successo social del 2017, anche quest'anno blogger, food influecer, giornalisti e chef, si scambieranno, a suon di tweet e post e stories le loro opinioni, ricette e consigli sul piatto e sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina. Tra tutte le ricette italiane è la più interpretata all'estero. In inghilterra, ad esempio, si fa con le zucchine, in Francia, Germania e Norvegia si punta sui liofilizzati all'aroma di Carbonara. In Cina e Malesia usano il pollo, in Giappone l'ingrediente principale è la panna e non c'è il pecorino. Insomma, a chiarire le idee di tutti gli amanti di questa pietanza ci pensano AIDEPI e IPO che regalano il video tutorial del "Re della carbonara" lo chef Luciano Mosilio, il più grande interprete della tradizione che rivela, però, di averla "studiata" da un collega tunisino...