Aria di Festa, "Ode" al prosciutto San Daniele

Dopo l’inaugurazione, prevista per venerdì 22 giugno, in piazza Duomo, Aria di Festa proseguirà per tutto il weekend nel piccolo centro friulano che, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio percorso enogastronomico, con un ricco calendario di eventi culturali, lezioni di cucina, degustazioni e attività per conoscere il territorio.



Nelle vie del centro, i numerosi e caratteristici stand gastronomici offriranno la possibilità di piccoli assaggi di prosciutto in deliziose combinazioni con altri prodotti tipici della zona e in abbinamento a vini e birre. Nel Parco del Castello, appuntamento poi con “Prosciuttifici in Castello”, un’area dedicata ai produttori, che racconteranno e sveleranno ai visitatori i segreti del San Daniele DOP. Non mancheranno, come di consueto, i corsi con maestri di cucina che illustreranno come utilizzarlo per realizzare piatti raffinati e ricchi di gusto. Quest’anno, anche due imperdibili show cooking con due ospiti speciali: Erica Liverani e Lorenzo de Guio. Tra le altre presenze che animeranno la kermesse, Lodovica Comello, Gianfranco Vissani, Morgan e Valentino Corvino, Lella Costa, Giuseppe Battiston e Piero Sidoti. Madrina di questa 34° edizione sarà invece Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva, che si cimenterà nel classico taglio della prima fetta, da sempre il momento più atteso della cerimonia di apertura.



Ad anticipare Aria di Festa torna di nuovo “Aria di San Daniele”, la versione itinerante della storica manifestazione, partita già lo scorso mese, che proseguirà fino a dicembre portando l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele in selezionati locali delle principali città e località turistiche estive e invernali della penisola, con un calendario di oltre 50 appuntamenti. Dopo la tappa iniziale a Milano, e quella di Verona a giugno, il tour proseguirà a Firenze e Jesolo (a luglio), a Gallipoli (ad agosto), a Torino (a settembre), a Bari (a ottobre), per poi concludersi nel mese di dicembre a Napoli, Corvara e Cortina.



L’evento promosso dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele è una festa del sapore, della cultura e del buon vivere, sotto il segno della dolcezza di un prodotto eccezionale che ha conquistato il mondo intero. Da segnare in agenda per trascorrere un weekend che è un piccolo viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane. A tavola e per strada.



Aria di Festa: dal 22 al 25 giugno 2018 - San Daniele del Friuli (UD) - www.ariadisandaniele.it



Di Indira Fassioni