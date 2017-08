Allo Scalo: Rinasce l’area dell’ex Mercato Metropolitano

Era nato in occasione di Expo 2015 ma purtroppo, per un concorso di cause, poco dopo la fine dell’esposizione universale aveva chiuso: c’era una volta il Mercato Metropolitano di Milano. Era stato il punto di riferimento per due estati consecutive: la sera non si andava più sui Navigli , ma si poteva fare un giro rimanendo sempre in quella zona, nell’area dello scalo di Porta Genova . L’idea trovò poi una nuova casa a Londra, dove il Mercato Metropolitano espatriò, lasciando così nuovamente vuota l’area a due passi dalla stazione di Porta Genova.

Dalle ceneri del Mercato Metropolitano è nato il progetto “Estate allo Scalo” che da più di un mese ormai intrattiene i milanesi, fra assaggi golosi e intrattenimento di ogni tipo. Il nuovo format ha inaugurato lo scorso 21 luglio e proseguirà fino al 14 ottobre: si tratta di 5 kmq di musica live, cinema all’aperto, street food e aree relax.

Il format è stato promosso dal Comune di Milano in collaborazione con Confcommercio e prevede l’apertura al pubblico dalle ore 17 all’1 di notte durante la settimana, con apertura anticipata alle 11:30 del mattino nel weekend.

In onore del vecchio Mercato Metropolitano, ovviamente, non potevano mancare diverse aree gastronomiche, e il focus è interamente sul cibo di strada. Qualche esempio? C’è lo stand Rigoletto, dove gustare uno squisito gelato, c’è l’apecar in stile romano (Ape Cesare) con supplì e panini con la mortazza e con la porchetta, c’è il sushi da gustare a mo’ di burrito e ci sono gli involtini primavera, ci sono la Focacceria Umbra e la Tigellona, ci sono ovviamente gli hamburger (firmati Mystic Burger e Rock Buger), ma ci sono anche le lasagne di Sorry Mama e ovviamente uno stand interamente dedicati ai cannoli e uno ai cocktail.

Le grandi novità dello Scalo di Porta Genova rispetto all’antenato Mercato Metropolitano sono lo spazio coperto di 350 mq, dove sono state allestite 180 sedute e dove è possibile godere della migliore selezione di programmi, serie TV e film scelti da SKY: da “Gomorra” a “I delitti del Barlume”, passando per le news e gli eventi sportivi (dalle 17:30 alle 19:30 il focus è tutto sui più piccoli), le aree dedicate allo sport (basket e calcetto), quella dedicata ai bimbi e quella allestita da Libraccio, dove è possibile leggere all’ombra delle tende a vela e incontrare autori.

Le attività da fare non mancano: che si sia affamati, stanchi, con la voglia di vedere un film, di sorseggiare un drink o di leggere un libro, la destinazione da segnare in agenda è una sola.



Allo Scalo

Fino al 14 ottobre 2017

Da lunedì a venerdì: dalle 17 all’1

Sabato e domenica: dalle 11:30 all’1

Scalo di Porta Genova



di Indira Fassioni