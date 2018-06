“Il Carciofo d’oro” 2018 ad Antonio Ricci per la Liguria

Antonio Ricci, nato ad Albenga il 26 giugno 1950, ha contribuito negli anni con il suo appassionato lavoro a tutelare l’arte e la cultura del territorio ligure. Nel 2006, con la moglie Silvia Arnaud, riesce a sottrarre alla speculazione edilizia il complesso Villa della Pergola, fiore all’occhiello della città di Alassio. Nel 2007, nella sua trasmissione televisiva in onda su Canale 5 “Striscia la Notizia”, denuncia il progetto per la costruzione di quattro torri nel centro di Albenga. Nello stesso anno riceve al Teatro Ambra di Albenga la “Fionda di Legno” per la campagna di informazione contro la realizzazione delle torri.



Nel 2011, grazie al contributo di Antonio Ricci e della moglie Silvia Arnaud, viene pubblicato il libro La Mortola e Thomas Hanbury, che racconta la vita di chi ha trasformato una proprietà terriera in un giardino botanico. Nel 2013 i coniugi Ricci vincono il Gran Premio Giardini 2013 per aver salvato dalla speculazione gli ultimi giardini liguri della famiglia Hanbury.



Il premio di “Re Carciofo” è quindi un’occasione per onorare la bellezza della Liguria e per dare voce e spazio a chi con passione celebra anche i lati più spigolosi di questa straordinaria terra.



Di Indira Fassioni