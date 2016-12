Zika, un caso sospetto in Italia

Una suora di 70 anni, rientrata pochi giorni fa dalla Colombia dove si trovava per una missione dedicata ai bambini, è stata ricoverata la scorsa notte per uno stato febbrile. I medici temono che si possa trattare di un contagio da virus zika. La 70enne è stata così trasferita allo Spallanzani di Roma. Per l'esito del test saranno necessarie 24 ore.