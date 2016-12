Zika, Iss: contagio anche sessuale

Il virus Zika si può trasmettere anche per via sessuale. E' quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento malattie infettive dell'Iss, Istituto superiore di Sanità. L'indagine non è legata all'epidemia in corso in centro e sud America ma a un caso ricostruito e confermato retrospettivamente. I ricercatori precisano che la puntura di zanzara del genere Aedes aegypti resta comunque la via privilegiata dell'infezione da Zika.