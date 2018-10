Yara, Bossetti chiama la moglie: “Spero che i giudici siano più corretti”

“Sono stanco: stanco di subire tutto ingiustamente”: è così che Massimo Bossetti parla alla moglie, Marita Comi, in una telefonata dal carcere il cui audio è stato trasmesso a "Quarto Grado". L’uomo, condannato in appello per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha sempre sostenuto la sua innocenza e anche dopo la conferma della condanna, i suoi legali hanno presentato il ricorso in Cassazione. Proprio a riguardo del nuovo processo, Bossetti commenta: “Spero sinceramente che questi giudici questa volta siano più corretti e scrupolosi”.