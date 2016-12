Xylella, Martina:"Stanziati 11 mln"

"Per intervenire sulla Xylella il governo ha attivato per la prima volta la deroga alla possibilità di accedere al fondo di solidarietà nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina al termine del Consiglio dei ministri. L'esecutivo inoltre "ha stanziato 11 milioni di euro a sostegno di interventi compensativi per i produttori con danni".