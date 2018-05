"Non posso lavorare, non ho più nessuna fonte di reddito". Chi parla è William Pezzullo, che il 19 settembre 2012 era stato sfregiato con l’acido dalla sua ex, Elena Perotti. La 29enne bresciana è stata condannata in via definitiva a otto anni per lesioni gravissime e a un anno e sei mesi per stalking. "L’ho perdonata fin da subito, era l’unico modo per andare avanti", spiega la vittima. Ora però sta cercando un lavoro, anche perché il risarcimento da un milione di euro che gli spetta probabilmente non arriverà mai.