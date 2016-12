Why Not, rinviato processo Appello

E' stato rinviato al 21 ottobre il processo di Appello a Luigi De Magistris e al consulente informatico Gioacchino Genchi per la vicenda delle utenze di alcuni parlamentari acquisite senza le relative autorizzazioni nel 2006. Allora l'attuale sindaco di Napoli era pm a Catanzaro e titolare dell'inchiesta Why Not. In primo grado entrambi erano stati condannati ad un anno e tre mesi di reclusione per abuso d'ufficio. Il reato è prescritto.