Weekend di sangue sulle strade italiane: sette morti in due gravi incidenti

L'ultimo fine settimana di giugno si conclude con un un tragico bilancio stradale: due gravi incidenti, uno in Calabria e l'altro in Sicilia, hanno provocato la morte di sette persone. Nel primo scontro, lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, hanno perso la vita quattro passeggeri, tra cui un bambino di otto anni, mentre il secondo, con tre morti, si è verificato sulla strada statale 194, detta "Ragusana", all'altezza di Lentini (provincia di Siracusa).

Il primo incidenteè quello che si è registrato sull'autostrada Salerno-Reggio, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, nella galleria "Jannello", interessata in questo periodo da lavori e per questo a doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata. Elemento questo che, a prescindere dalle responsabilità dei singoli conducenti, è alla base dell'impatto tra le due auto coinvolte, che si sono scontrate frontalmente.



Due delle quattro vittime dell'incidente avvenuto in Calabria erano di Pomigliano d'Arco (Napoli) e viaggiavano a bordo di una Renault. Si tratta di Raffaele La Rocca, di 40 anni, e del figlio Luigi, di 8 anni. Sulla vettura si trovava anche la moglie di La Rocca, Antonietta Dentino, di 37 anni, ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza, e le altre due figlie della coppia, una di quattro anni e l'altra di 12, anche loro ricoverate a Cosenza.



Le altre due persone decedute nell'incidente, che viaggiavano su una Suzuky, sono Santo Moschella, di 85 anni, e Olga Brancone, di 83, residenti a Genova. La ferita le cui condizioni suscitano maggiore preoccupazione è Antonietta Delfino, ricoverata con riserva della prognosi.



Nel secondo incidente che si è verificato sulla Strada Provinciale "Ragusana" hanno perso la vita Simone Gulino e Giorgio Licitra, di 27 e 34 anni, di Ragusa, che lavoravano in una pizzeria, e Mirko Mezzapesa, di 43 anni di Lentini, dipendente di un'agenzia di assicurazioni. Le auto coinvolte nell'incidente sono una Bmw320, guidata da Mezzapesa, che stava rientrando a Lentini, che si è scontrata frontalmente con un'Alfa Gt a bordo della quale c'erano i due ragusani, diretti a Catania.



A causa probabilmente dell'alta velocità, la Bmw ha fatto un volo di circa 4 metri, oltrepassando il guard rail e finendo sul terreno sottostante, dove ha preso fuoco. Il conducente è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. L'impatto è stato fatale pure per Gulino e Licitra, anche loro deceduti sul colpo.