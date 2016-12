Weekend con l'anticiclone africano, prevalenza di sole al Centrosud

In ogni caso l'alta pressione continuerà a trascinare sull'Italia masse d'aria calde e le temperature rimarranno quindi ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Sud e Isole, dove si toccheranno punte tipicamente estive. Quanto durerà la fase di tempo bello e stabile? Le proiezioni attuali indicano che nella prima parte della prossima settimana l'alta pressione occuperà stabilmente l’Italia regalandoci giornate soleggiate e insolitamente calde: in particolare a inizio settimana in gran parte del Sud e Isole le massime raggiungeranno valori anche superiori ai 30 gradi.



Sabato - Giornata con prevalenza di sole su quasi tutte le regioni, in Liguria un po' di nuvolosità bassa, sulle aree alpine e prealpine la nuvolosità sarà più compatta e specialmente verso sera potrà essere accompagnata da qualche rovescio isolato in particolare sul nord del Piemonte e della Lombardia. Il rinforzo dei venti di Scirocco determinerà un generale rialzo termico con valori superiori alla media in tutto il territorio e punte di 27-28 gradi al Sud. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90 per il Centronord, 95 per il Sud).



Domenica - Al Sud e sulle Isole cielo sereno o poco nuvoloso; il tempo sarà in prevalenza soleggiato anche al Centro malgrado qualche modesto annuvolamento ad alta quota. Al Nord cielo più nuvoloso specialmente in Liguria e in prossimità di Alpi e Prealpi. Saranno anche possibili delle precipitazioni, in particolare nella seconda parte della giornata sulle aree alpine e prealpine, localmente accompagnate da qualche temporale. Qualche pioggia isolata su settore centrale della Liguria. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centrosud con punte vicine ai 30 gradi sulle regioni meridionali e in Sicilia. Venti da deboli a moderati da sud. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 80 per il Nord, 90 per il Centro e 95 per il Sud).



La prossima settimana temperature in aumento - L'inizio della settimana sarà caratterizzato da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano, anche sulle regioni settentrionali, dove tenderà a diminuire l'instabilità. Le temperature si manterranno bel al di sopra della norma con un clima tipicamente estivo nelle regioni meridionali. In particolare al Sud e in Sicilia si potrebbe verificare un’ondata anomala di caldo per l'effetto dell'alta pressione sub-tropicale. In queste zone potrebbero cadere alcuni record storici di temperatura relativi al mese di aprile e, tra martedì e mercoledì, si potrebbero sfiorare addirittura 35 gradi. Per avere un cambio anche radicale della circolazione atmosferica bisognerà attendere probabilmente la fine della prossima settimana.