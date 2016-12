Weekend a due facce: oggi ancora tempo molto instabile, deciso miglioramento domenica

Previsioni oggi - In tutto il Paese condizioni di tempo instabile: nuvolosità variabile, alternata a schiarite temporaneamente anche ampie. Le nubi risulteranno più compatte al Nordest dove avremo precipitazioni un po’ più diffuse, nevose sui rilievi oltre 1500-2000 metri in esaurimento a partire da questa sera. Piogge e isolati temporali sulla Sicilia, nel corso della mattinata anche sulla Sardegna e sulla bassa Toscana, in estensione nel pomeriggio sera un po’ a tutta la dorsale appenninica, Emilia Romagna, zone interne del Centro, regioni del medio Adriatico e gran parte del Sud. Locali rovesci non si escludono lungo le Prealpi lombarde in sconfinamento verso il nordovest della regione. Nella notte le precipitazioni si concentreranno nel settore del medio Adriatico, su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Temperature in ulteriore calo. Forte Maestrale sulle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80).

Previsioni domani - Domenica nelle regioni Adriatiche, al Sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia al mattino anche sottoforma di rovesci e isolati temporali. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni, con le ultime piogge isolate tra Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Stretto di Messina. Schiarite sempre più ampie al Nordest e sul medio Adriatico; nel resto del Centronord e sulla Sardegna tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, su regioni centrali tirreniche e Sardegna, in ulteriore diminuzione al Sud. Ventoso per Maestrale al Sud e in Sicilia. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 90 per il Nord, 85 per il Centro e 80 per il Sud).